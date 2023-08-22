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Spor

Süper Lig'e Avrupa ayarı

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.

16:44 . 22/08/2023 Salı
IHA
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmaları ertelendi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmaları ertelendi.

Detaylar geliyor...

#TFF
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
43 dakika önce
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