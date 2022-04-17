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Süper Lig'e damga vuruyor: 9 maçta 9 gol attı

Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa-Adana Demirspor maçında ev sahibi ekibin ikinci golünü atan Muleka, mavi beyazlı forma ile çıktığı dokuzuncu maçında dokuzuncu golüne ulaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lige damga vuruyor: 9 maçta 9 gol attı
Kasımpaşalı futbolcuların sevinci.

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jackson Muleka, Süper Lig'de dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

22 yaşındaki futbolcu, yeni takımında çıktığı 9 lig maçında 9 gol attı.

  • Kasımpaşa'da futbol yöneticiliği görevini üstlenen Serkan Reçber'in uzun süredir takip ettiği futbolcu, Ocak ayında Belçika'dan ayrılma talebinde bulunmuş ve Kasımpaşa futbolcuyla temasa geçmişti. Kiralık olarak İstanbul'a gelen Demokratik Kongolu futbolcu, ligin ikinci yarısında yapılan transferler arasında en skorer isimler arasında yer aldı.

Muleka'nın gol attığı takımlar;

  • Alanyaspor
  • Fenerbahçe
  • Göztepe (2)
  • Yeni Malatyaspor
  • Gaziantep FK
  • Fatih Karagümrük
  • Adana Demirspor (2)
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