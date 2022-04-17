Süper Lig'e damga vuruyor: 9 maçta 9 gol attı

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jackson Muleka, Süper Lig'de dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.
22 yaşındaki futbolcu, yeni takımında çıktığı 9 lig maçında 9 gol attı.
- Kasımpaşa'da futbol yöneticiliği görevini üstlenen Serkan Reçber'in uzun süredir takip ettiği futbolcu, Ocak ayında Belçika'dan ayrılma talebinde bulunmuş ve Kasımpaşa futbolcuyla temasa geçmişti. Kiralık olarak İstanbul'a gelen Demokratik Kongolu futbolcu, ligin ikinci yarısında yapılan transferler arasında en skorer isimler arasında yer aldı.
Muleka'nın gol attığı takımlar;
- Alanyaspor
- Fenerbahçe
- Göztepe (2)
- Yeni Malatyaspor
- Gaziantep FK
- Fatih Karagümrük
- Adana Demirspor (2)
🎩 Jackson Muleka, Belhanda'dan çok şık sıyrıldı! #Seviyoruzİşte #KSPvADS pic.twitter.com/wiSXYSLxKG
🎩 Jackson Muleka, Belhanda'dan çok şık sıyrıldı! #Seviyoruzİşte #KSPvADS pic.twitter.com/wiSXYSLxKG— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 17, 2022