Süper Lig'in 34'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. Öte yandan son olarak Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alan Cüneyt Çakır, 34'üncü haftada Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak.
34'üncü haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle;
- YARIN
- 20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
- 23 NİSAN CUMARTESİ
- 16.00 Vavacars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
- 16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
- 20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 24 NİSAN PAZAR
- 16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Kaya
- 16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
- 20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
- 20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
- 25 NİSAN PAZARTESİ
- 20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa Yasin Kol
- 20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
Bir önceki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakem kadrosundan çıkarttığı Cüneyt Çakır'a Süper Lig'de yeniden görev verildi
📍Antalyaspor-Kayserispor pic.twitter.com/I1zLNVwBY6
Bir önceki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakem kadrosundan çıkarttığı Cüneyt Çakır'a Süper Lig'de yeniden görev verildi