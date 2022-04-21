Süper Lig'in 34'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Spor

Trabzonspor'dan gülümseten çifte Cornelius paylaşımı

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Cornelius, kendisine ikizi kadar benzeyen Hollandalı taraftar Meine Kiewiet ile bir araya geldi. Birbirine benzerlikleriyle dikkat çeken ikilinin renkli görüntüleri, kulübün sosyal medya hesabından “Bir Cornelius'tan daha iyi bir şey varsa o da iki Cornelius'tur” notuyla paylaşıldı.