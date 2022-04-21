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Spor Süper Ligin 34üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu
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Süper Lig'in 34'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
Süper Ligin 34üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Cüneyt Çakır - TFF Hakemi

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. Öte yandan son olarak Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alan Cüneyt Çakır, 34'üncü haftada Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak.

34'üncü haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle;

  • YARIN
  • 20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
  • 23 NİSAN CUMARTESİ
  • 16.00 Vavacars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
  • 16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
  • 20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 24 NİSAN PAZAR
  • 16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Kaya
  • 16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
  • 20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
  • 20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
  • 25 NİSAN PAZARTESİ
  • 20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa Yasin Kol
  • 20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
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