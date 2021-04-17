Süper Lig'in dibinde nefes kesen son

Ligin 35. haftasında Denizlispor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda gol düellosu şeklinde geçen mücadele, konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Emrah Başsan ve 79 ile 86. dakikalarda Rashani kaydetti.
Yeşil-siyahlı takımın gollerini, 46 ve 64. dakikalarda Hugo Rodallega attı.
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu galibiyetin ardından puanını 31'e yükseltti. Son sıradaki Denizlispor ise 26 puanda kaldı.