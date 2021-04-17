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Spor Süper Ligin dibinde nefes kesen son
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Süper Lig'in dibinde nefes kesen son

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Erzurumspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin dibinde nefes kesen son
İki takım futbolcularının hava topu mücadelesi.

Ligin 35. haftasında Denizlispor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda gol düellosu şeklinde geçen mücadele, konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Emrah Başsan ve 79 ile 86. dakikalarda Rashani kaydetti.

Yeşil-siyahlı takımın gollerini, 46 ve 64. dakikalarda Hugo Rodallega attı.

  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu galibiyetin ardından puanını 31'e yükseltti. Son sıradaki Denizlispor ise 26 puanda kaldı.


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