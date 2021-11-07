Süper Lig'in durdurulamayan futbolcusu: 8 maçta 7 gol attı Terim'i etkiledi

Fatih Karagümrük'ün İtalyan orta saha oyuncusu Bertolacci adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Galatasaray ile oynanan karşılaşmada müthiş bir gole imza atan başarılı isim Fatih Terimi de etkilemeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan Bertolacci, sarı kırmızılılara attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkarttı. Bu aynı zamanda Bertolacci'nin lig kariyerlerindeki en yüksek gol istatistiği oldu.

Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer olan Bertolacci'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 30 yaşındaki futbolcu, Karagümrük formasıyla şimdiye kadar çıktığı 29 resmi maçta 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

7 - Bu sezon Süper Lig'de çıktığı sekizinci maçta yedinci golünü Galatasaray'a atan Andrea Bertolacci, kariyerinde en fazla gol sevinci yaşadığı lig sezonunu geçiriyor. Bereket. pic.twitter.com/KLh2PM1Cm6 REKLAM November 7, 2021



