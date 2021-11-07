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Süper Lig'in durdurulamayan futbolcusu: 8 maçta 7 gol attı Terim'i etkiledi

Süper Lig'de 12. hafta sonunda birçok isim dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi de Fatih Karagümrük forması giyen Bertolacci. Son olarak Galatasaray'a da gol atan İtalyan orta saha oyuncusu ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin durdurulamayan futbolcusu: 8 maçta 7 gol attı Terimi etkiledi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim.

Fatih Karagümrük'ün İtalyan orta saha oyuncusu Bertolacci adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Galatasaray ile oynanan karşılaşmada müthiş bir gole imza atan başarılı isim Fatih Terimi de etkilemeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan Bertolacci, sarı kırmızılılara attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkarttı. Bu aynı zamanda Bertolacci'nin lig kariyerlerindeki en yüksek gol istatistiği oldu.

  • Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer olan Bertolacci'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 30 yaşındaki futbolcu, Karagümrük formasıyla şimdiye kadar çıktığı 29 resmi maçta 8 gol atıp 4 de asist yaptı.


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