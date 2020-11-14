Lung Süper Lig'in zirvesinde

Kayserispor’un başarılı file bekçisi Silviu Lung, bu sezon yaptığı 33 kurtarışla Süper Lig'de zirvede yer aldı. Rumen eldiveni Günay Güvenç, Uğurcan Çakır ve Gökhan Akkan takip etti.
Haber MerkeziİHA
Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 8 haftada oynadığı 7 maçta 6 puan alırken takımın en başarılı ismi kaleci Silviu Lung oldu. 7 maçta 2 kez kazanıp 5 kez yenilen sarı-kırmızılılarda Rumen kaleci Silviu Lung lige damga vurmaya devam ediyor.
Oynadığı 7 maçta yaptığı 33 kritik kurtarış ile ilk sırada yer alan Rumen Silviu Lung’u 27 kurtarış ile Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, 26 kurtarış ile Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 25 kurtarış ile Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ve 24 kurtarış ile Fatih Karagümrük kalecisi Viviano ile Hatayspor kalecisi Munir takip ediyor.
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