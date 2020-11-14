Lung Süper Lig'in zirvesinde

Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 8 haftada oynadığı 7 maçta 6 puan alırken takımın en başarılı ismi kaleci Silviu Lung oldu. 7 maçta 2 kez kazanıp 5 kez yenilen sarı-kırmızılılarda Rumen kaleci Silviu Lung lige damga vurmaya devam ediyor.

Oynadığı 7 maçta yaptığı 33 kritik kurtarış ile ilk sırada yer alan Rumen Silviu Lung’u 27 kurtarış ile Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, 26 kurtarış ile Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 25 kurtarış ile Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ve 24 kurtarış ile Fatih Karagümrük kalecisi Viviano ile Hatayspor kalecisi Munir takip ediyor.

Lung Türkçe röportaj verdi Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung, Türkçe röportaj verdi.Süper Lig’in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve maçı 2-0’lık sonuçla kazanan Hes Kablo Kayserispor’da keyifler yerinde. Sahaya takım kaptanı olarak çıkan kaleci Silviu Lung, rakip takım oyuncularına gol imkanı tanımayarak galibiyetle önemli rol oynadı.Maç sonrasında kazanmanın keyfi içerisinde galibiyeti Türkçe cümleler kurarak yorumlayan Rumen kaleci Silviu Lung, "Çok iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi moraller süper. Bugün sevinelim. Yarın Sivasspor maçını düşüneceğiz. Galibiyetlere devam etmeliyiz" dedi.#MaçSonucu Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği⚽35' Henrique⚽89' Kravets pic.twitter.com/DbV9QzcavE— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 20, 2020



