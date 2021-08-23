Süper Lig'in en pahalı 11'i belli oldu: Kadroya Beşiktaş damga vurdu

Süper Lig'de 8 Eylül'de sona erecek yaz transferi döneminin bitmesine bir aydan az süre kala takımlarımız kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Birçok yıldız ismin geldiği Süper Lig'de en değerli 11 de güncellendi. Piyasa değeri en yüksek futbolculardan oluşturulan ve toplam değeri 112 milyon euroyu bulan kadroya 5 futbolcu ile Beşiktaş damga vurdu.

Kadronun en değerli futbolcusu ise 19 milyon euro ile Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu.

İşte Transfermarkt verilerine göre 4-2-3-1 sistemiyle hazırlanan Süper Lig'in en pahalı 11'i: