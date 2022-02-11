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Süper Lig'in eski yıldızı Beşiktaş'a yaklaşıyor: Gedson'un ardından ikinci sürpriz

Yeni sezon öncesinde Gedson Fernandes'in bonservisini alan Beşiktaş, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Afrika basınında çıkan haberlere göre siyah beyazlılar Trabzonspor'un eski futbolcusu Ekuban'ı renklerine bağlamak üzere.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin eski yıldızı Beşiktaşa yaklaşıyor: Gedsonun ardından ikinci sürpriz
Gedson Fernandes

Beşiktaş 2022-2023 sezonuna hazırlık yapmaya devam ediyor. Ocak ayında Gedson Fernandes'in bonservisini alan siyah beyazlılar şimdi de Trabzonspor'un eski oyuncusu Caleb Ekuban'ı renklerine katmak üzere.

Gana basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın Genoa'da mutsuz olan Ekuban ile iletişime geçtiği ve oyuncuyla büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

Siyah beyazlı ekip, devre arası transfer döneminde de Ekuban ile ilgilenmişti.

  • 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerinde 83 maça çıktı. Bu maçlarda 20 gol atan oyuncu 12 de asist yapma başarısı gösterdi.
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