Süper Lig'in eski yıldızı tanınmaz halde

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın Hollanda medyasına verdiği röportajdaki görüntüsü futbolseverleri şaşkına uğrattı. Bunun sebebi 40 yaşındaki futbol adamının gençleşen görüntüsü.

Hollandalı antrenör, yaptığı açıklamada göz kapağı ameliyatı olduğunu ve sosyal medyadaki görüntülerin doğru olduğunu belirtti. Kuyt, "Yorgun olduğum zamanlarda göz altlarım çöküyordu ve bu beni rahatsız ediyordu. Ameliyat oldum. Sonrasında saçımı da değiştirdim ve görünümüm değişti" diye konuştu.

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son şampiyonluğunda sarı lacivertlilerin kilit isimlerinden biriydi. Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski takımı Feyenoord'a transfer olmuştu.