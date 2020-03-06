SÜPER LİG

Süper Lig'in eski yıldızları sahaya çıkıyor

Eski yıldız futbolcular, 'Şöhretler Sahada Turnuvası'nda bir araya geliyor. Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, İbrahim Yattara ve Hasan Kabze gibi isimlerin mücadele edeceği turnuva 15 Mart Pazar günü İstanbul'da başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yattara, Hasan Kabze ve Ahmet Dursun birlikte poz verdi.

Yattara, Hasan Kabze ve Ahmet Dursun birlikte poz verdi.

Her ayın 15'inde yapılması planlanan organizasyonda ilk olarak eski futbolcular ve sosyal medya fenomenleri karşı karşıya gelecek.

Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, İbrahim Yattara ve Hasan Kabze gibi eski futbolcuların oluşturduğu takımla, sosyal medya fenomenlerinin forma giyeceği diğer takım arasında gerçekleşecek karşılaşmanın renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Mehter takımının gösterisiyle başlayacak olan organizasyon Ulusal TV kanallarında, YouTube, Instagram ve diğer sosyal mecralarda izleyicilerle buluşacak.

Şöhretler karması ile fenomenler karması karşı karşıya gelecek.
Şöhretler karması ile fenomenler karması karşı karşıya gelecek.

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