SÜPER LİG

Süper Lig'in gözdesi Silviu Lung’un sözleşmesi bitiyor

Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung’un sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona edecek. Süper Lig'in en beğenilen file bekçilerinden biri olan Lung'a devre arasında Sevilla talip olmuştu.

Haber Merkezi İHA
Silviu Lung, Kayserispor'da başarılı bir performans sergilemiş ve birçok takımın transfer gündemine girmişti.

Silviu Lung, Kayserispor'da başarılı bir performans sergilemiş ve birçok takımın transfer gündemine girmişti.

Fotoğraf: IHA

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung’un sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona erecek.

2016-2017 sezonunda Hes Kablo Kayserispor’a transfer edilen ve 3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Silviu Lung, kararını vermiş değil.

Rumen kaleci, Türkiye’de kalıp kalmayacağı yönünde henüz bir karara varmış değilken sarı kırmızılı kulüp de Lung’un sözleşmesini uzatmak adına bir girişimde bulunmadı. Opsiyon hakkı Kayserispor’da olan Lung’un maaşına zam yapılması halinde sözleşmesinin uzatılabileceği ifade ediliyor.

Devre arasında La Liga temsilcisi Sevilla'nın takibine giren file bekçisinin birçok Süper Lig ekibi de yakından takip ediyor.


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