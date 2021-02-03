Süper Lig'in Hulk'u 20 maçta 16 gol attı fiyatını katladı

Sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Aaron Boupendza, Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi.
Gabonlu golcü etkili sol ayağı ve sürpriz dış şutlarıyla Hulk'u andırırken transferin son gününde Galatasaray'ın kapısından döndü.
Hatayspor yönetimi, bedelsiz aldıkları Boupendza için 10 milyon Euro isterken transferde hiçbir kulübe indirim yapmayacaklarını açıklamıştı.
- Boupendza, Galatasaray'ın dışında Ukrayna devi Dinamo Kiev tarafından da takip ediliyor. Mircea Lucescu'nun takibinde olan futbolcunun sezon sonunda Ukrayna devine transfer olabileceği belirtiliyor.