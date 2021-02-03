Süper Lig'in Hulk'u 20 maçta 16 gol attı fiyatını katladı Sezon başında bedelsiz olarak Hatayspor'a transfer olan Aaron Boupendza performansıyla göz kamaştırıyor. Son 4 sezonda toplamda 6 gol atabilen oyuncu Süper Lig'de ise muhteşem bir istatistik yakaladı. Gabonlu forvetin fiyatını 10 milyon Euro olarak belirleyen Hatayspor yönetimi, futbolcusunu sezon sonunda sürpriz bir takıma gönderebilir.

Haber Merkezi 03 Şubat 2021, 15:24 Son Güncelleme: 03 Şubat 2021, 17:20 Yeni Şafak