Spor Süper Ligin Hulku 20 maçta 16 gol attı fiyatını katladı
SÜPER LİG

Süper Lig'in Hulk'u 20 maçta 16 gol attı fiyatını katladı

Sezon başında bedelsiz olarak Hatayspor'a transfer olan Aaron Boupendza performansıyla göz kamaştırıyor. Son 4 sezonda toplamda 6 gol atabilen oyuncu Süper Lig'de ise muhteşem bir istatistik yakaladı. Gabonlu forvetin fiyatını 10 milyon Euro olarak belirleyen Hatayspor yönetimi, futbolcusunu sezon sonunda sürpriz bir takıma gönderebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aaron Boupendza, bu sezon Antalyaspor karşısında çıktığı maçta dört gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Aaron Boupendza, bu sezon Antalyaspor karşısında çıktığı maçta dört gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Aaron Boupendza, Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi.

Gabonlu golcü etkili sol ayağı ve sürpriz dış şutlarıyla Hulk'u andırırken transferin son gününde Galatasaray'ın kapısından döndü.

Hatayspor yönetimi, bedelsiz aldıkları Boupendza için 10 milyon Euro isterken transferde hiçbir kulübe indirim yapmayacaklarını açıklamıştı.

  • Boupendza, Galatasaray'ın dışında Ukrayna devi Dinamo Kiev tarafından da takip ediliyor. Mircea Lucescu'nun takibinde olan futbolcunun sezon sonunda Ukrayna devine transfer olabileceği belirtiliyor.

Boupendza'nın istatistikleri.


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