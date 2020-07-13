Süper Lig'de zirve ateşi: Şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir

Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala bugün şampiyonluk yarışında kritik maçlar oynanacak. Ligde 66 puanlı Başakşehir ile 62 puanı bulunan Trabzonspor zirve yarışında yalnız kaldılar.

Bugün lider Başakşehir kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda, takipçisi Trabzonspor ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor ile Denizli Atatürk Stadı’nda çok kritik bir 90 dakikaya çıkacaklar. Bu iki takımın maçlarında ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk düğümü çözülebilir.

Şampiyon bugün belli olabilir

Başakşehir’in Konya’da puan kaybı yaşaması, Trabzonspor’un ise Denizlispor deplasmanında galip gelmesi durumunda bordo-mavililer, umutlarını son haftaya taşıyacak. Karadeniz ekibinin, Denizli’de kaybetmesi, Başakşehir’in ise Konya’da kazanması halinde ise aradaki puan farkı 7’ye çıkacak ve İstanbul temsilcisi ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

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Başakşehir'in kalan maçlar

Konyaspor (D)

Kayserispor

Kasımpaşa (D)

Trabzonspor'un kalan maçları

Denizlispor (D)

Konyaspor

Kayserispor (D)