SÜPER LİG

Süper Lig'in tecrübeli ismi Türkiye'ye dönemedi

Yaşadığı sakatlık nedeniyle iki günlük tedavi için ülkesi Brezilya'ya gittikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina süreciyle karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Charles'in, Antalya'ya dönüş tarihi merak konusu oldu.

Haber Merkezi AA
Charles'in Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.

Charles'in Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.

Fotoğraf: Tolga YILDIRIM

En son Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat'ta Antalya Stadı'nda oynanan, 2-2 sona eren Fenerbahçe maçında forma şansı bulan Charles Fernando Basilio da Silva, sakatlanması nedeniyle ülkesindeki doktoruna tedavi olmak istedi.

Bunun üzerine kulübünden izin alıp, uçakla iki günlük tedavi için Fransa üzerinden Brezilya'ya giden 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, tedavisi bittikten sonra yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu açıdan sağlık sorunu yaşamamasına rağmen herkese uygulanmaya başlanan karantina prosedürü nedeniyle ülkesinden çıkamadı.

Brezilyalı futbolcu, takımının 4 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ile Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart'ta Gençlerbirliği ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada forma giyemedi.

Bu sezon 17 lig, 4 kupa maçında 1481 dakika forma giyip, bir gol pası veren Charles, 26. haftada takımının Demir Grup Sivasspor'la oynadığı ve 1-0 kazandığı maçın kadrosunda da yer alamadı.

Charles, bugünkü şartlarda Türkiye'ye gelebilmesi durumunda, yurt dışından gelenler için uygulanan "14 gün kuralı" çerçevesinde karantina süreciyle karşı karşıya kalacak

Ülkesinden dönüşü uçuşların durumuna da bağlı

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Charles'in Kovid-19 ile ilgili sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

Uygulanan tedbirler kapsamında ülkesinden çıkamadığını aktaran Süğlün, şunları kaydetti;

  • "Gelirse karantina uygulanacak. O yüzden de Türkiye'ye giriş yaptığı an, iki haftalık karantina süreci var. Bu nedenle liglerin durumuna ve bu hastalığın gidişatına bakmamız lazım. Şu an acil dönmesini gerektirecek durumda söz konusu değil. Charles, karantina sürecinin sona ermesinin ardından uçuşlar mümkün olması halinde Antalya'ya dönecek."

Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı
Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak korona virüs şoku yaşıyor. Albayrak’ın yapılan ilk testi negatif çıkarken, ikinci testin ise pozitif olduğu öğrenildi. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak’ın da koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.Hürriyet’te yer alan haberde, "Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki testi pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da korona virüse yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Galatasaray Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Albayrak’a geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Allah’ım acil şifalar versin başkanım. Dualarımız sizinle" dedi.Mert Çetin'in paylaşımı

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