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Süper Lig'in yıldızı Edin Visca artık Trabzonspor forması giyecek

Trabzonspor, Süper Lig'in etkili futbolcularının başında gelen Edin Visca'yı kadrosuna kattı. Boşnak futbolcu için özel bir basın toplantısı düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin yıldızı Edin Visca artık Trabzonspor forması giyecek
Edin Visca, Süper Lig'in ikinci yarısında Trabzonspor forması giyecek.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca ile birlikte kameraların karşısına geçti ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun mesajlarından öne çıkanlar şöyle;

  • -"3,5 yıldır en çok zorlandığım transferdi diyebilirim."
  • -"Yaklaşık 2 aylık bir süreçti. Bu saat itibariyle neticelendirmiş bulunuyoruz."
  • -"Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
  • -"Visca'nın menajerine çok teşekkür ediyorum. 3-5 anlaştığımız menajerden bir tanesiydi."

Edin Visca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Şampiyonluk için Trabzonspor'a gidiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum."
  • -"Bana çok teklif geldi. Ama yıllardır beni isteyen başka bir camia olmadı. 4 yıl önce de görüşmüştük. Trabzonspor'a gideceğim için çok mutlu, çok hırslı, çok istekliyim."
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Trabzonspor'un yeni transferi Visca'dan önemli mesajlar.
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