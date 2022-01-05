Süper Lig'in yıldızı Edin Visca artık Trabzonspor forması giyecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca ile birlikte kameraların karşısına geçti ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ahmet Ağaoğlu'nun mesajlarından öne çıkanlar şöyle;
- -"3,5 yıldır en çok zorlandığım transferdi diyebilirim."
- -"Yaklaşık 2 aylık bir süreçti. Bu saat itibariyle neticelendirmiş bulunuyoruz."
- -"Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
- -"Visca'nın menajerine çok teşekkür ediyorum. 3-5 anlaştığımız menajerden bir tanesiydi."
Edin Visca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Şampiyonluk için Trabzonspor'a gidiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum."
- -"Bana çok teklif geldi. Ama yıllardır beni isteyen başka bir camia olmadı. 4 yıl önce de görüşmüştük. Trabzonspor'a gideceğim için çok mutlu, çok hırslı, çok istekliyim."
Trabzonsporlu taraftarların 4 yıllık Visca hasreti bugün bitiyor
pic.twitter.com/ZePu5wunH1
Trabzonsporlu taraftarların 4 yıllık Visca hasreti bugün bitiyor