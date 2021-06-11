Süper Lig'in yıldızı İtalya maçı öncesinde milli takımı yalnız bırakmadı

Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban, Türkiye-İtalya maçı öncesinde A Milli Takımımızın kaldığı otele ziyarette bulundu.
Sosyal medya hesabından otelin önüne geldiğini gösteren bir paylaşımda bulunan Ekuban, Ay-Yıldızlı ekipte forma giyen Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için de destek mesajları attı.
- Ailesiyle birlikte İtalya'da bulunan Ekuban, Trabzonsporlu taraftarların en sevdiği futbolcuların başında geliyor. Ganalı oyuncu Süper Lig'in en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Ekuban için son dönemlerde İtalya Serie A'dan da teklifler olduğu söyleniyor.
Trabzonsporlu Ekuban, İtalya'da A Milli Futbol Takımımız'ın kamp yaptığı otelin önüne geldi. Bu sırada otel önünde bordo-mavili taraftarlar görüldü. pic.twitter.com/s4KkNmFiSe
Trabzonsporlu Ekuban, İtalya'da A Milli Futbol Takımımız'ın kamp yaptığı otelin önüne geldi. Bu sırada otel önünde bordo-mavili taraftarlar görüldü. pic.twitter.com/s4KkNmFiSe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 11, 2021