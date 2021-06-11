Süper Lig'in yıldızı İtalya maçı öncesinde milli takımı yalnız bırakmadı A Milli Futbol Takımımız bu akşam EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Ay-Yıldızlıların sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

Haber Merkezi 11 Haziran 2021, 18:45 Son Güncelleme: 11 Haziran 2021, 18:54 Yeni Şafak