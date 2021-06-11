Spor Süper Ligin yıldızı İtalya maçı öncesinde milli takımı yalnız bırakmadı
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Süper Lig'in yıldızı İtalya maçı öncesinde milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımımız bu akşam EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Ay-Yıldızlıların sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin yıldızı İtalya maçı öncesinde milli takımı yalnız bırakmadı
A Milli Futbol Takımı

Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban, Türkiye-İtalya maçı öncesinde A Milli Takımımızın kaldığı otele ziyarette bulundu.

Sosyal medya hesabından otelin önüne geldiğini gösteren bir paylaşımda bulunan Ekuban, Ay-Yıldızlı ekipte forma giyen Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için de destek mesajları attı.

  • Ailesiyle birlikte İtalya'da bulunan Ekuban, Trabzonsporlu taraftarların en sevdiği futbolcuların başında geliyor. Ganalı oyuncu Süper Lig'in en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Ekuban için son dönemlerde İtalya Serie A'dan da teklifler olduğu söyleniyor.

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