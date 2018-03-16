Sürpriz prim maç sonrası açıklanacak

Sarı-kırmızılı yönetimin Fenerbahçe derbisi için herhangi bir prim duyurusu yapmadığı ancak Kadıköy'de galibiyet hasretine son verilmesi durumunda futbolculara yüklü bir galibiyet primi dağıtılacağı öğrenildi.

Tam 19 yıldır Kadıköy'de galibiyet alamayan sarı-kırmızılı takımın, bu hasrete son vermesi halinde Başkan Mustafa Cengiz ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak takıma prim müjdesi verecek.

Galatasaray kazanırsa Nisan ayında derbi için galibiyet primi dağıtılacak. Bu primin de en az 1.5 milyon Dolar civarında olması bekleniyor.

Erdoğan Arıkan'dan derbi öncesi 'küçük takım' benzetmesi TRT Spor'un tecrübeli spikeri Erdoğan Arıkan'ın, hafta sonu oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında söylediği sözler taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.Arıkan, Spor Artı programında derbi anonsu yapmadan önce Fenerbahçe ve Galatasaray için şunları söyledi:Gelelim bizim küçük takımlarımızın büyük heyecanına. Küçük takımlar diyorum; Fenerbahçe ve Galatasaray gerçekten küçük takımlar. Ama kulüpler büyük… Büyük kulüplerin küçük takımları onlar. Yani Avrupa'ya çıkınca fazla bir şey yapamayanlar. Dolayısıyla fazla büyüyemiyor bu takımlar. Ama kulüpler çok büyük. 20-25 milyon taraftarı olan iki kulübün büyük mücadelesini bekliyoruz.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı takım İsveç ekibi IFK Tumba'da forma giyen genç futbolcu Ouseynou Ceesay'ı Türkiye'ye getirdi.20 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Türkiye'de bir hafta geçirdim ve Galatasaray'ın U21 takımıyla antrenmana çıktım. Onlar benden memnun kaldılar. Yakın zamanda orada olacağım. Umuyorum ki A takımla çalışma fırsatı da elde edeceğim. Galatasaray çılgın bir kulüp. Ligde 20 kez şampiyon oldular ve Şampiyonlar Ligi'ne de başarılı bir katılım sağladılar. Bir filmde gibiydim. Çok az insan hayatında böyle bir şans yakalar.Oyuncunun Türk menajeri Necmettin Çelikhan ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Çok teknik bir oyuncu. Tek başında bir maçı değiştirebilir. Bu İsveç'te alışıldık bir durum değil. Galatasaray'la profesyonel sözleşme imzalaması şu an için zor ama daha önce başka bir takıma kiralanması da düşünülebilir.