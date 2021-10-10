Spor Suudi Arabistan sermayesine satılan Newcastleın yeni hocası belli oluyor
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Suudi Arabistan sermayesine satılan Newcastle'ın yeni hocası belli oluyor

Önceki günlerde 350 milyon euro dolaylarında bir rakam karşılığında Suudi Arabistan sermayesinin eline geçen Newcastle United, transfere ciddi bir para ayıracak. İngiliz ekibi, takımın başına ise tartışılmayacak bir ismi getiriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan sermayesine satılan Newcastleın yeni hocası belli oluyor
Newcastle United, uzun süredir Premier Lig'de beklentilerin altında kaldı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Newcastle United, satışının gerçekleşmesinin ardından futbol kamuoyunun en hareketli ekiplerinden biri haline geldi.

Siyah beyazlılar, transfer için ciddi bir çalışma içerisine girmeye hazırlanırken takımın başına ise tartışılmayacak birini getiriyor.

İngiliz basını, Inter'den ayrıldıktan sonra boşta olan Antonio Conte'nin Newcastle United'ın başına geçeceğini belirtti.

Inter'de istediği bütçenin kendisine sağlanamaması sonrasında takımdan ayrılan İtalyan teknik adamın Newcastle'ın yapılanmasında rol almak istediği aktarıldı.

Newcastle altyapıyı baştan kuracak

Newcastle yeni yöneticisi Amanda Staveley, iddialı bir takım kuracaklarını ancak tesislerin geliştirilmesi gerektiğini açıkladı. Conte'yi takımın başına getirmeyi hedefleyen Newcastle'da Staveley'in satıştan sonraki sözleri şöyle;

  • "Gerçekçi olalım. Antrenman tesisleri iyi değil. Önce altyapıya yatırım yapacağız. Birinci sınıf futbolcular alacağız ama iyi bir antrenman tesisleri onlara sunamazsak hiçbir anlamı kalmaz. Önce altyapı. Antrenman tesisleri dışında stadyumu yenilemek için de yatırım planımız var. Neyse ki bu maliyetler FFP'e dahil değil. İyi altyapınız olmadan başarılı takım kuramazsanız. Newcastle'ın büyük hedefleri var ve kademe kademe gideceğiz."
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