Suudi Arabistan sermayesine satılan Newcastle'ın yeni hocası belli oluyor Önceki günlerde 350 milyon euro dolaylarında bir rakam karşılığında Suudi Arabistan sermayesinin eline geçen Newcastle United, transfere ciddi bir para ayıracak. İngiliz ekibi, takımın başına ise tartışılmayacak bir ismi getiriyor.

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