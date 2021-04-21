Milli güreşçi Taha Akgül, sekizinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

Polonya'da İstiklal Marşımızı dinliyoruz! 🇹🇷



🎙️ "Teşekkürler Taha Akgül! Bir kez daha bu gururu bize yaşattığın için. Darısı Tokyo Olimpiyatları'na!" pic.twitter.com/CAPo3a9NOb — TRT SPOR2 (@trtspor2) April 21, 2021

Bakan Kasapoğlu Taha Akgül'ü tebrik etti

REKLAM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül'ü kutluyorum. Elde ettiği sekizinci şampiyonlukla bizleri bir kez daha gururlandıran Taha Akgül'ün Tokyo 2020 Olimpiyatlarında da ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Avrupa Güreş Şampiyonasında Ay-Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Güreş Şampiyonasında mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu!🇹🇷



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran milli sporcumuz Taha Akgül’ü gönülden kutluyorum.🥇👏🏼



pic.twitter.com/uI5dzXh5Ka — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 21, 2021