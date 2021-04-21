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Spor Taha Akgül sekizinci kez Avrupa şampiyonu oldu
GÜREŞ

Taha Akgül sekizinci kez Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Taha Akgül 125 kiloda Rus rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taha Akgül sekizinci kez Avrupa şampiyonu oldu
Milli güreşçi Taha Akgül, sekizinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

  • Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

Bakan Kasapoğlu Taha Akgül'ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

  • "Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül'ü kutluyorum. Elde ettiği sekizinci şampiyonlukla bizleri bir kez daha gururlandıran Taha Akgül'ün Tokyo 2020 Olimpiyatlarında da ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Avrupa Güreş Şampiyonasında Ay-Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Güreş Şampiyonasında mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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