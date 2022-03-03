Spor Tahkim Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancakın cezasını onadı
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Tahkim Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın cezasını onadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçında sportmenliğe aykırı ve hakeme yönelik hareketleri sebebiyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin lira para cezası verildi.

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Haber Merkezi AA
Tahkim Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancakın cezasını onadı
Murat Sancak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın 3 ay hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sportmenliğe aykırı hareketi ve hakemlere yönelik hakareti sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin lira para cezasına çarptırılan Murat Sancak'ın itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, Sancak'ın cezasının onandığı bildirildi.

Öte yandan Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a verilen 3 maç men ve 17 bin 500 lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği kaydedildi.

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