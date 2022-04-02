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Spor Tahkim Kurulu Ali Koçun cezasını onadı
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Tahkim Kurulu Ali Koç’un cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için yapılan itirazı reddetti ve cezasını onadı. Buna göre sarı-lacivertlilerin kulüp başkanına toplamda 125.000.000 TL para cezası onanmış oldu.

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Haber Merkezi İHA
Tahkim Kurulu Ali Koç’un cezasını onadı
Ali Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeni ile Tahkim Kuruluna sevk edilmişti. Bunun üzerine sarı-lacivertli kulüp itirazda bulunmuştu. Ancak TFF Tahkim Kurulu itirazı reddetti ve cezayı onadı.

Tahkim Kurulu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, kulüp ve başkanı Yıldırım Ali Koç ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 17.03.2022 tarih ve E.2021-2022/791 - K.2021-2022/929 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin başkanı Yıldırım Ali Koç’un, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/1-d maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

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