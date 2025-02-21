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Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a yanıt geldi: Yabancı hakem kararı iptal mi oldu?

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a yanıt geldi: Yabancı hakem kararı iptal mi oldu?

Haber Merkezi
22:0821/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
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Slavko Vincic
Slavko Vincic

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın yabancı hakem itirazını reddetti. TFF'nin açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün "yürütmenin durdurulması talebiyle" TFF Tahkim Kuruluna başvurusunun incelendiği belirtildi.


Açıklamada, federasyonun aldığı kararın hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın, oybirliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi.


Tahkim Kurulu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:


"Galatasaray’ın 20.02.2025 tarihli başvurusunda; Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının yabancı hakem tarafından yönetilmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu’nun 12.02.2025 tarihli ve 31 sayılı toplantıda Merkez Hakem Kuruluna yabancı hakem atanması hususunda yetki verilmesi ve yabancı hakem atanması kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

- Merkez Hakem Kurulu’nun Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasına yabancı hakem atanmasına dair işlemin iptal talebine dair ise; TFF Tahkim Kurulu Talimatı’nın "Kurulun Yargı Yetkisi" başlıklı 2. maddesi ile Tahkim Kurulu’nun Yargı yetkisinin belirlendiği, talimat düzenlemesi ile itiraz edilebilecek kararların sınırlı sayıda belirlendiği, itiraza konu kararın ise Kurulun Yargı Yetkisi dâhilinde olmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, oyçokluğuyla karar verildi."








#Slavko Vincic
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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