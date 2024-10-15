Tahkim Kurulu'ndan Selçuk İnan'a kötü haber

Selçuk İnan
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın 1 maçlık cezasını onayarak erteleme talebini reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK, Beşiktaş maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Selçuk İnan'a verdiği 1 maç men ve 29 bin 250 liralık cezaya itiraz etti.
Cezayı onayan Tahkim Kurulu, erteleme talebine ise olumsuz cevap verdi.
#Gaziantep FK
#Selçuk İnan
#Tahkim Kurulu