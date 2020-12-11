Tahkim'den Çağdaş Atan'ın cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 2 maçlık cezayı 1'e düşürdü.
Cezasını Göztepe ile oynadıkları erteleme karşılaşmasında çeken 40 yaşındaki çalıştırıcı, 13 Aralık Pazar günü Beşiktaş'a karşı oynayacakları maçta takımının başında olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden Çağdaş Atan'la ilgili açıklanan karar şöyle;
"Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan ile ilgili PFDK'nın 10.12.2020 tarihli E.2020-2021/424 K.2020-2021/527 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan'ın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00TL para cezasının; olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir" Türkiye'de namağlup tek takım kaldı
Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'un 11. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmesiyle profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip kalan 2. Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK, son olarak çarşamba günü konuk ettiği Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı.Ligde 14 karşılaşmada 12 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Manisa FK, 38 puanla 13 maç yapan Uşakspor'un 13, 12 müsabaka oynayan Hekimoğlu Trabzon'un da 14 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Attığı 45 golle liglerde en golcü ekip konumunda da bulunan Manisa FK, geçen sezon play-off finalinde Tuzlaspor'a penaltı atışları sonucunda yenilerek 1. Lig vizesi alamamıştı. 3 takım galibiyet alamadıManisa FK'nin namağlup yoluna devam ettiği profesyonel liglerde Süper Lig'de MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor henüz galibiyetle tanışamadı.2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor ile Bayburt Özel İdarespor ise henüz sahadan beraberlikle ayrılmadı.Bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti, şimdi 'var olma' mücadelesi veriyorSüper Ligİlk 3 sıradaki Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 23'er puanı olduğu Süper Lig'de 12. hafta heyecanı bugünkü Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak.Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları, 9 Aralık Çarşamba günü oynandı. Kovid-19 nedeniyle ertelenen MKE Ankaragücü-Hatayspor maçı da 15 Aralık Salı günü yapılacak.TFF 1. LigLigde 13. hafta müsabakalarının hafta içinde oynandığı TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İlk 3 sırada 24'er puana sahip Ankara Keçiörengücü, bir maçı eksik Tuzlaspor ve Altınordu'nun yer aldığı ligde, bu 3 ekibi 23 puanla Giresunspor takip ediyor.Ligde 13. haftaya kadar 9'u Kovid-19 vakaları, 2'si İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 11 karşılaşmadan 3'ü oynandı.TFF 1. Lig'in sürpriz lideriMisli.com 2. LigBeyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor'un lider durumda bulunduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, yarın ve pazar günkü 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.Takımlarda görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle Beyaz Grup'ta 14, Kırmızı Grup'ta ise 9 karşılaşma ileriki tarihlerde oynanacak. Kırmızı Grup'ta yine Kovid-19 nedeniyle yapılamayan 2 maç ise oynandı.Misli.com 3. Lig1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Çatalcaspor ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'un lider durumda bulunduğu Misli.com 3. Lig'de bu hafta sonu maç oynanmayacak. Sadece 4. Grup'ta iki erteleme maçı, 14 Aralık Pazartesi günü yapılacak.1. ve 2. Grup'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen 3 karşılaşmadan 2'si, 3. Grup'ta 6 müsabakadan 5'i, 4. Grup'ta ise 14 maçtan 3'ü oynandı.Stoperi kaleci yaptılar, maçı kazandılar
Türk takımları 15 yıl sonra Avrupa'da 'baharı' göremedi
Kulüpler bazında UEFA'nın bu sezon ki organizasyonlarında hiçbir Türk takımı 2021 yılının bahar aylarında oynanacak turlara kalamadı ve Türk futbolu bu durumu 15 yıl sonra bir kez daha yaşadı. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor temsil etti.2021'e bilet alamadılarBeşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor eleme turlarında başarısız olurken, Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor ise doğrudan katıldıkları gruplarda üst tura çıkmayı başaramadı. Böylece hiçbir Türk takımı bu sezonun 2021 yılında oynanacak Avrupa maçlarına bilet alamadı.Türk futbolu bu durumu son olarak 2005-2006 sezonunda yaşamıştı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ise UEFA Kupası'nda grubundan çıkamadı. Trabzonspor ve Galatasaray ise eleme turlarında güçsüz rakiplerine elenmişti. Ankaraspor ise Intertoto Kupası'nda Avrupa'ya veda etmişti.Türk takımları için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elden kaçtıTakımlarımızın Avrupa'daki ilerlemeleri2005-2006'dan bu sezona kadar gruplardan çıkma başarı gösteren Türk takımlarının Avrupa'daki ilerlemesi şöyle:2006-2007: Fenerbahçe (UEFA Kupası son 32 turu)2007-2008: Fenerbahçe (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final), Galatasaray (UEFA Kupası son 32 turu)2008-2009: Galatasaray (UEFA Kupası son 16 turu)2009-2010: Fenerbahçe ve Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)2010-2011: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)2011-2012: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu), Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)2012-2013: Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final), Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi yarı final)2013-2014: Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu), Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)2014-2015: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu), Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)2015-2016: Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu), Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)2016-2017: Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi çeyrek final), Fenerbahçe ve Osmanlıspor (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)2017-2018: Beşiktaş (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu)2018-2019: Fenerbahçe ve Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu)2019-2020: Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)3 takım gruplara kalamadıBeşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, bu sezon grup aşamasına dahi kalamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz'in Rio Ave ekibine boyun eğdi. Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde iki eleme turu geçerken, play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına elenmekten kurtulamadı. Aytemiz Alanyaspor da UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg ekibine elendi. Gruplarda iki temsilciTürkiye gruplarda sadece iki takımla temsil edilebildi. Son şampiyon Medipol Başakşehir, doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Fransa'dan Paris Saint-Germain, İngiltere'den Manchester United ve Almanya'dan Leipzig takımlarıyla eşleşti. Zorlu grupta turuncu-lacivertliler, tek galibiyet alarak 3 puanla sonuncu oldu.Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel-Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile mücadele etti. Grubu iki galibiyetle 6 puanla tamamlayan Sivasspor, 3. olarak Avrupa macerasını aralık ayında tamamladı.18 maçta 5 galibiyetTürkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden 5 takım, çıktığı toplam 18 maçta sadece 5 galibiyet elde edebildi. Türk takımları bu maçlarda 12 yenilgi yaşadı. Tek beraberlik Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yle yaptığı maçta yaşandı. Normal süresi ve uzatma bölümü berabere biten maçta Beşiktaş, rakibine penaltılarla elendi.Türkiye'ye 5 galibiyetten 2'sini eleme turlarında Galatasaray getirdi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti. Gruplarda ise üç galibiyet alındı. Bunlardan birini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, diğerini ikisini ise UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor elde etti. İki Türk takımına da bu galibiyetler gruplardan çıkmak için yeterli olmadı.Sivasspor kafilesi İsrail'de mahsur kaldıSivassporlu Caner Osmanpaşa Tel Aviv havalimanında yaşananları anlattı: Bizi oyalayarak saatin geçmesini beklediler
Yorum