Taktik savaşında Avcı faktörü

Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor yarın saat 19.00’da Trabzon’da karşı karşıya gelecek. Bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkı 9 olan bordo-mavililer 57 puanla lider konumda yer alırken, büyük bir taktik savaşa sahne olması beklenen müsabakada oyuncu performanslarının yanı sıra teknik direktörlerin tercihleri de ön plana çıkacak.

Trabzonspor’un en büyük kozlarından biri takımın teknik patronu Abdullah Avcı olacak. Avcı, teknik adamlık kariyerinde Konyaspor’a karşı sadece bir maçta mağlubiyet yaşadı.

Tek yenilgiyi 2007'de aldı

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor’a 7 Ekim 2007’de rakip olduğu ilk maçı kaybetmişti. Söz konusu maçın ardından Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başında çıktığı maçlarda ise rakibine yenilmedi. 15 yıldır rakibiyle oynadığı maçları kaybetmeyen deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında Konyaspor ile oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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Önce savunma sonra hücum

Süper Lig’de geride kalan 24 haftada bir maç fazlası ile rakibinin 9 puan önünde bulunan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın önceliği bu farkı korumak olacak. Yaptıkları savunma ile ön plana çıkan iki takımın mücadelesinde iki taraf da birbirinin hatasını kollayacak. Konyaspor, 16 golle ligin en az gol yiyen takımı. Trabzonspor’un yediği gol sayısı ise 17. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın rakibin üstüne gelmesini bekleyerek hızlı adamlarla sonuca gitmeyi planladığı kaydedildi.

SPOR Trabzonspor, Abdullah Avcı ile lig ve kupada yoluna devam ediyor



