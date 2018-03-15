Talisca için yapılan anlaşmada sürpriz detay

Beşiktaş'ın Anderson Talisca için Benfica ile yaptığı anlaşmada sürpriz bir detay ortaya çıktı.

NTV Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlıların '21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu 6 taksitle ödeme' maddesini 2 yıl önce yapılan sözleşmeye eklettiği ve sezon sonunda bu hakkı kullanabileceği öğrenildi.

6 aylık vadeler karşılığında alabilecek

2 yıl önce Talisca'yı 2 seneliğine kiralayan Beşiktaş, Benfica'ya toplam 4 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Satın alma opsiyonu olarak belirlenen 25 milyon eurodan 4 milyon euronun çıkartılmasıyla bu sezon sonu için opsiyon 21 milyon euroya düştü. Siyah beyazlılar, Benfica ile yaptığı anlaşma gereği sezon sonundan itibaren 6 aylık vadeler karşılığı yapacağı ödemelerle, Brezilyalı oyuncunun bonservisini alabiliyor.

İlk ödeme 3,5 milyon euro

Bu durumda haziran ayında yapılacak ilk ödemenin tutarı 3,5 milyon euro olacak. Geriye kalan 17,5 milyon euroyu 2,5 yılda yine 3,5 milyon euroluk taksitlerle ödeyecek. Bu madde sözleşmede olduğu için Benfica ile pazarlık yapılmadan anlaşma geçerli hale gelecek.

Peşin ödeme teklif edilecek

Beşiktaş yönetimi, Benfica ile yapacağı görüşmede taksitlendirme olmadan 21 milyon euroyu düşürerek peşin ödeme teklifini de iletecek.

Transferde son söz Anderson Talisca'ya ait. Kulüplerin anlaşmasına rağmen; Talisca, Beşiktaş'tan ayrılmak isterse Brezilyalı futbolcu kariyerine farklı bir takımda devam edecek.

