Taner Savut'un adı TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verildi

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Dİrektörü Taner Savut'un adını TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verdi. İlk kez 2017 yılında yapılan TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na katılıp belgeyi ilk alan yöneticilerden olan Taner Savut'un isminin, bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan bu sertifika programına verilmesi kararını aldı.