SÜPER LİG

Tarih yazmaya yakınız: Joao Pereira camia olarak çok inançlı olduklarını söyledi

Trabzonspor’un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, Süper Lig’in başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Kariyerinin en önemli dönemlerinden birini şampiyonlukla taçlandırmak isteyen yıldız oyuncu, “Kalan maçlarda iyi bir performans gösterip hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joao Pereira ve oğlu

Joao Pereira ve oğlu

Trabzonspor ile yeniden sözleşme imzalayan Joao Pereira, ikinci baharını yaşıyor. Portekizli oyuncu, Sporting Lizbon’un ardından en fazla bordo-mavili formayı sırtladı. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla sözleşmesini 1 yıl daha uzatan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Başaralı sağ bek, Portekiz takımı Sporting Lizbon’un ardından en çok formayı Karadeniz ekibinde terletti. 5 sezon geçirdiği Sporting Lizbon’da 140 maça çıkan Pereira, 6 da gol attı. Başarılı oyuncu, bordo-mavili takım ile 4 sezonda 105 karşılaşmada görev aldı ve 3 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon ve önümüzdeki sezon forma giymesi muhtemel maçlarla birlikte Pereira’nın formasını en çok giydiği takım Trabzonspor olacak.

LİG İÇİN SABIRSIZLANIYOR

  • Trabzonspor’un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, Süper Lig’in başlamasını ise sabırsızlıkla bekliyor. Kariyerinin en önemli dönemlerinden birini şampiyonlukla taçlandırmak isteyen yıldız oyuncu, antrenmanlarda çok hırslı görünüyor. Aynı zamanda gelecekte yerini alması beklenen Serkan Asan ve diğer genç oyunculara da tecrübelerini aktarıyor. Trabzonspor olarak bu yıl tarih yazmaya çok yakın olduklarını vurgulayan Pereira, başarı için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini belirterek, “Takım olarak çok iyi durumdayız. Kulüp içerisinde herkes çok büyük bir inançla mücadele veriyor. Kalan maçlarda iyi bir performans gösterip hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Polonyalı sol bek Maciej Rybus İstanbul'a geliyor
Polonyalı sol bek Maciej Rybus İstanbul'a geliyor

Rus basınına konuşan Maciej Rybus'un menajeri Mariusz Pekarski, "Lokomotif Moskova'dan benimle ya da Maciej'le sözleşme uzatmak için görüşmek isteyen kimse olmadı. Biz de zaten bir İstanbul takımıyla her konuda anlaşma sağladık. 10 gün içinde de bunu resmiyete dökmemiz gerekiyor. Tabii ki bunun öncesinde Maciej'in sağlık kontrolünden geçmesi lazım, ki bu kontroller de koronavirüs salgınından ötürü ertelenmişti" ifadelerini kullandı.31 yaşındaki deneyimli savunmacı, üçüncü sezonunu geçirdiği Lokomotif Moskova'da şimdiye dek 68 maça çıktı ve 2 gol, 5 asist üretti.Öte yandan Rybus'un anlaştığı İstanbul takımının Başakşehir ya da Fenerbahçe olabileceği iddia ediliyor.

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