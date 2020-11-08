Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fulham'ı 1-0 mağlup etti. 3 puanın sahibi olan West Ham olurken mücadeleye Fulham'da forma giyen Lookman damga vurdu.

Maçın son dakikasında kazanılan penaltı atışını çok kötü kullanan Lookman, 'panenka' denemesini istediği gibi yapamayınca tarihin en kötü penaltı atışlarından birine imza attı.

Beraberlik fırsatını kaçıran Fulham'da taraftarlar sosyal medyada 'bir daha penaltıyı Lookman'a kullandırmayın' şeklinde mesajlar atarak tepkilerini dile getirdi.

İşte tartışılan penaltı atışı;

Panenka atıcam derken tarihe Lookman penaltısı diye geçecek hatayı yapmak, hem de 90+8’de 👏🏻pic.twitter.com/mHiFjV5JVe — Ersin Sezer (@ErsinnSezer) November 8, 2020

Maçın özetini izlemek için;