PREMİER LİG

Tarihin en kötü panenka denemesi Premier Lig'de yapıldı: "Lookman bir daha kullanmasın"

İngiltere Premier Lig'de oynanan West Ham United-Fulham karşılaşması tartışma çıkartan bir penaltı atışına sahne oldu. Buna sebep ise kullanılan penaltının çok kötü kullanılması ve son saniyede elde edilemeyen beraberlik fırsatı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lookman kaçırdığı penaltıdan sonra büyük üzüntü yaşadı.

Lookman kaçırdığı penaltıdan sonra büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: JOHN WALTON

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fulham'ı 1-0 mağlup etti. 3 puanın sahibi olan West Ham olurken mücadeleye Fulham'da forma giyen Lookman damga vurdu.

Maçın son dakikasında kazanılan penaltı atışını çok kötü kullanan Lookman, 'panenka' denemesini istediği gibi yapamayınca tarihin en kötü penaltı atışlarından birine imza attı.

Beraberlik fırsatını kaçıran Fulham'da taraftarlar sosyal medyada 'bir daha penaltıyı Lookman'a kullandırmayın' şeklinde mesajlar atarak tepkilerini dile getirdi.

İşte tartışılan penaltı atışı;

Maçın özetini izlemek için;

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