​Tartışılan adam Diagne gollerine devam ediyor: 63 maç; 51 gol, 5 asist

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. saniyede Diagne, 30, 44 ve 45. dakikalarda Belhanda, 64. dakikada Oğulcan ile 67. dakikada penaltıdan Babel attı.
37 maç; 22 gol ve 2 asist
Gençlerbirliği karşısında sezonun en erken golünü atarak rekor kıran Mbaye Diagne, son zamanlarda gösterdiği başarılı performansla da alkış topladı. Oynadığı son 7 karşılaşmada 9 gol atan Senegalli oyuncu, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 37 maçta takımına, 22 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
63 maç; 51 gol ve 5 asist
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, eski kulübünde de başarılı bir sezon geçirmişti. Kasımpaşa'da toplam 36 maçta görev 29 yaşındaki golcü oyuncu, 32 gol ve 4 asistle oynadı. Diagne'nin Süper Lig istatistikleri ise yine alış toplarken, 63 maçta; 51 gol ve 5 asist kaydetti.
- Gol krallığı yaşadı
- 31 Ocak 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer edilen Diagne, geldiği ilk günden bu yana tartışmalara neden olmuştu. Hem ödenen bonservis ücreti hem de saha dışındaki davranışları nedeniyle tartışmalara neden olan Diagne, 2018/2019 sezonunda 30 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu.
🦁 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘! 💪#GSvGB pic.twitter.com/rnh8uvhM98
🦁 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘! 💪#GSvGB pic.twitter.com/rnh8uvhM98— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 9, 2021
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