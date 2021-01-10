​Tartışılan adam Diagne gollerine devam ediyor: 63 maç; 51 gol, 5 asist

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. saniyede Diagne, 30, 44 ve 45. dakikalarda Belhanda, 64. dakikada Oğulcan ile 67. dakikada penaltıdan Babel attı.

37 maç; 22 gol ve 2 asist

Gençlerbirliği karşısında sezonun en erken golünü atarak rekor kıran Mbaye Diagne, son zamanlarda gösterdiği başarılı performansla da alkış topladı. Oynadığı son 7 karşılaşmada 9 gol atan Senegalli oyuncu, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 37 maçta takımına, 22 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

63 maç; 51 gol ve 5 asist

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, eski kulübünde de başarılı bir sezon geçirmişti. Kasımpaşa'da toplam 36 maçta görev 29 yaşındaki golcü oyuncu, 32 gol ve 4 asistle oynadı. Diagne'nin Süper Lig istatistikleri ise yine alış toplarken, 63 maçta; 51 gol ve 5 asist kaydetti.

Gol krallığı yaşadı

31 Ocak 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer edilen Diagne, geldiği ilk günden bu yana tartışmalara neden olmuştu. Hem ödenen bonservis ücreti hem de saha dışındaki davranışları nedeniyle tartışmalara neden olan Diagne, 2018/2019 sezonunda 30 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne gol yağmuru Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. saniyede Diagne, 30, 44 ve 45. dakikalarda Belhanda, 64. dakikada Oğulcan ile 67. dakikada penaltıdan Babel attı.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 33'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Galatasaray-Gençlerbirliği maçına kaleci Übeyd Adıyaman damga vurduDiagne, bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attıSüper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele eden Galatasaray bu sezonun en hızlı golünü kaydetti. Mücadeleye başlayan sarı-kırmızılıların daha ilk dakika dolmadan golü buldu. Mücadelenin 27. saniyesinde sol kanattan Emre Taşdemir’in pasında ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne’nin sol çaprazdan vuruşunda uzak direğe giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu.Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig’de en erken golü olarak kayıtlara geçti.Bu sezon Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz golü ile 1-0 öne geçmişti.Galatasaray'da Ozornwafor sürpriziYounes Belhanda, Gençlerbirliği maçında 15 dakikada hat-trick yaptı. pic.twitter.com/TluFxNNxDb— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 9, 2021



