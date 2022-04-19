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Spor Tayfur Havutçu "14 yabancıyla geçmişteki birliktelikleri yakalamak çok zor"
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Tayfur Havutçu: "14 yabancıyla geçmişteki birliktelikleri yakalamak çok zor"

Kocaelispor’un ilk Türkiye Kupası’nı kazandığı dönemde formasını terleten, milli takımın unutulmaz futbolcularından Tayfur Havutçu, “Şimdi takımlarda 14 yabancı var. Geçmişteki birliktelikleri yakalamak çok zor. Biz şanslıydık” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Tayfur Havutçu: 14 yabancıyla geçmişteki birliktelikleri yakalamak çok zor
Tayfur Havutçu

Kocaelispor’un 1997’de kazandığı Türkiye Kupası’nın 25. yılı onuruna düzenlenen etkinliğe katılan eski milli futbolcu ve antrenör Tayfur Havutçu, “Çok anlamlı bir gece. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 25 yıl geriye gittik. O günkü mutlulukları burada tekrar yaşayabildik. Uzun süredir birlikte olamadığımız arkadaşlarımızı tekrar gördük. Tekrar o günleri yaşadık. Çok güzel günlerdi. Ben Kocaelispor’da 2 sezon oynadım. Sonra Beşiktaş’a transfer oldum. Kocaelispor’da tam bir aile ortamı vardı. Çok zevkle oynuyorduk. Zevkle idman yapıyorduk. Arkadaşlık ortamımız, yönetimimiz, başkanımız çok iyiydi. Taraftarla birlikteliğimiz vardı. Çok güzel 2 sene geçirdim. Onun için çok mutluyum” diye konuştu.

“14 yabancıyla o günkü birliktelikleri yakalamak çok zor”

“Kocaelispor’un bu hafta kazanması çok önemliydi. Kazandığı için avantaj yakaladı diyebiliriz. Ama önünde çok önemli karşılaşmalar var. Ben ligde kalacağına inanıyorum. Kocaelispor’un yeri Süper Lig. Doğru adımlarla inşallah en kısa sürede layık olduğu yere geri döner. Futbolda birçok şey değişti. Öncelikle statlar yenilendi. Belki yeni jenerasyon o günleri hatırlamıyordur. Futbolun temposu arttı. Yayın kaliteleri farklılaştı. 25 yıl kısa süre değil. Birçok şey değişti. Türk futbolunu ve Avrupa’yı dışarıdan takip ediyorum. 25 yıl önce bizde 3 yabancı vardı. Bugünkü takımlarda 14 yabancı var. Zaten o günkü birliktelikleri yakalamak bugün çok zor. Biz o günleri yaşadığımız için çok şanslıydık. Kendi adıma mutluyum."


“Şu anda beklemedeyim”

"En son 2 yıl A Milli Takım’da çalıştım. Daha sonra Kasımpaşa’da kısa süre görev yaptım. Teklifler oldu ama ortak noktada buluşamadık. O nedenle şu anda beklemedeyim. Çok fazla yurt dışına gidiyorum, maçlar izliyorum. Diğer takımlarda çalışan antrenör arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Futbolu uzaktan takip ediyorum.”

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