Taylan Antalyalı Galatasaray'a çok yakın
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Taylan Antalyalı Galatasaray'a çok yakın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı'nın Galatasaray'a çok yakın olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Taylan Antalyalı yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu.

Taylan Antalyalı yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu.

Fotoğraf: İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER

BB Erzurumspor yönetiminden edinilen bilgiye göre, Galatasaray ile BB Erzurumspor yetkililerinin transfer için masada olduğu ve anlaşmanın yüzde 90 ihtimalle tamamlandığı belirtildi.

Kulüpler arasında büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, anlaşmada ufak pürüzler olduğu ve transferin birkaç saat içinde olumlu sonuca bağlanacağı kaydedildi.

Taylan Antalyalı transfer için fedekarlık yaptı

  • Öte yandan Taylan Antalyalı ise Galatasaray'a transfer olmak için BB Erzurumspor Kulübü'ndeki alacaklarından vazgeçti ve sarı kırmızılı kulüple anlaşarak, kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

Taylan Antalyalı, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'e gitmek istediğini iletirken, Üneş ise oyuncunun önünü açacağını ve ona engel olmayacaklarını söyledi.

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