Spor Taylancı "UEFA Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak"
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Taylancı: "UEFA Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak"

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grup'ta mücadele eden Adana İdmanyurduspor Başkanı ve Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Metin Taylancı, "UEFA 2023-2024 sezonunda Avrupa’da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kulüpler, kadın futbol takımı yoksa katılamayacak'' dedi.

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Haber Merkezi DHA
Taylancı: UEFA Şampiyonlar Ligi için kulüplere kadın futbol takımı şartı koyacak
Metin Taylancı

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden Bitexen Adana İdmanyurduspor, ligde 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 30 puanla ligde 3’üncü sırada bulunuyor. Yaptıkları transferlerle ligde emin adımlarla ilerleyen Bitexen Adana İdmanyurduspor Başkanı ve Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Metin Taylacı, açıklamalarda bulundu.

Taylancı, geçtiğimiz yıl yapılan toplantıda UEFA'nın kadın futbol takımlarını koruma adına adımlar attığını açıkladı. UEFA'nın 2023-2024 sezonunda Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kadın futbol takımı olmayan kulüplerin müsabakalarda yer almaması için çalışmalara başladığı belirten Taylancı, bu kapsamında Türkiye'de 8 önemli kulübün kadın futbol takımı kurduğunu kaydetti. Son 2 yıldır kadın futbol takımına rağbetin arttığını ifade eden Taylancı, "Son dönemlerde 8 profesyonel futbol kulübü, kadın futbol kulübü kurdu. UEFA 2023-2024 sezonunda Türkiye’de dahil Avrupa’da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kulüpler kadın futbol takımı yoksa katılamayacak. Kadın futbolunun gelişmesi için önemli bir adım" dedi.

"Türkiye'deki kulüpler oyuncularımızın peşinde"

En iyi yabancı oyunların takımlarında yer aldığını anlatan Taylancı, "Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi yabancı futbolcularından 6'sı bizde. Kongo’dan 3, Nijerya’dan 1, Gabon’dan 1, Kazakistan milli takımından 1 transfer gerçekleştirdik. Türkiye’deki bütün kulüpler bizim oyuncularımızın peşinde. Oyuncularımıza kulüp evi tahsis edip hazırladık. 10 sporcumuz konaklıyor. Başlarında kadın yöneticimiz var. Kulübümüzde aile ortamı var" ifadelerini kullandı.

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