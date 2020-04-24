Tecrübeli kaleci Ahmet Altın'ın babası koronavirüsten yaşamını yitirdi
Samsunspor kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın (70), Hollanda’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Haber MerkeziDHA
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yılport Samsunspor’un 34 yaşındaki kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Hollanda’da vefat etti
Ali Altın’ın cenazesi yarın uçakla İstanbul’a getirilip, oradan da memleketi Kırşehir’e götürülerek defnedilecek.
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