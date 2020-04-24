2.LİG

Tecrübeli kaleci Ahmet Altın'ın babası koronavirüsten yaşamını yitirdi

Samsunspor kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın (70), Hollanda’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Altın, 2018 yazında Samsunspor'a transfer oldu.

Ahmet Altın, 2018 yazında Samsunspor'a transfer oldu.

Fotoğraf: Gökhan İÇKİLLİ

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yılport Samsunspor’un 34 yaşındaki kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Hollanda’da vefat etti

Ali Altın’ın cenazesi yarın uçakla İstanbul’a getirilip, oradan da memleketi Kırşehir’e götürülerek defnedilecek.

Donk acı haberi paylaştı: Koronavirüsten hayatını kaybetti
Donk acı haberi paylaştı: Koronavirüsten hayatını kaybetti

Sarı-kırmızılı futbolcu Ryan Donk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak babaannesinin vefat ettiğini duyurdu. Hollandalı oyuncu paylaşımında, "Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız" ifadelerine yer verdi.

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