Tecrübeli kaleci Ahmet Altın'ın babası koronavirüsten yaşamını yitirdi

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yılport Samsunspor’un 34 yaşındaki kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Hollanda’da vefat etti

Ali Altın’ın cenazesi yarın uçakla İstanbul’a getirilip, oradan da memleketi Kırşehir’e götürülerek defnedilecek.