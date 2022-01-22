Spor Tecrübeli teknik adamdan Fenerbahçe taraftarına mesaj "Elbet bir gün buluşacağız"
FUTBOL FUTBOL

Tecrübeli teknik adamdan Fenerbahçe taraftarına mesaj: "Elbet bir gün buluşacağız"

Teknik direktör Yılmaz Vural, bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağına inandığını ve taraftarın kendisini sarı-lacivertli takımın başına getireceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Tecrübeli teknik adamdan Fenerbahçe taraftarına mesaj: Elbet bir gün buluşacağız
Fenerbahçe taraftarı

Türk futbolunun en tecrübeli teknik adamlarından biri olan Yılmaz Vural, Fenerbahçe'de çalışma isteğini yineledi. Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj yollayan 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Elbet bir gün buluşacağız" dedi.

Ekotürk TV'ye konuşan Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'yle ilgili açıklamaları şöyle;

"Niye beni tercih etmiyorsunuz?"

  • "İsmail Kartal benim canım ciğerim. Allah yolunu açık etsin. Başarılı olmasını isterim. Ancak açıklandıktan sonra diyorum ki ben de olabilirim. 1 haftada 10 kez trend topic oldum. Elbet bir gün buluşacağız diye. 6 milyon görüntülenme almış. Niye beni tercih etmiyorsunuz?"

Yılmaz Vural teknik direktörlük kariyerine 30 yılda 35 takım sığdırdı.
Yılmaz Vural teknik direktörlük kariyerine 30 yılda 35 takım sığdırdı.

"Halk beni Fenerbahçe'ye getirecek"

  • "Fenerbahçe ile elbet bir gün buluşacak mıyız? Evet. Halk getirecek beni. Niye Türk antrenörü uluslararası boyutta yok? Kimi pazarlıyoruz da antrenörümüzü pazarladık? Lokal başarılarla olmaz. Fatih hocamız UEFA şampiyonluğuyla bunu başardı."


İsmail Kartal: "Matematiksel olarak hala şansımız var"
SPOR
İsmail Kartal: "Matematiksel olarak hala şansımız var"
Balıkçıların kabusuydu

Balıkçıların kabusuydu

Kadın çantası oldu: Cüzdan, telefonu ve bilgisayar kılıfı yolda.
Limit yükseldi

Limit yükseldi

​Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor.
Müşterisini önce kaçırıp sonra darp etmişti: Taksicinin cezası belli oldu

​FETÖ'cüler Güney Afrika'da Mehmet Remzi Bey'in naaşını sahte belge düzenleyip taşımış.

​Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

​Hangi bankalar ne kadar promosyon veriyor?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.