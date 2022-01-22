Tecrübeli teknik adamdan Fenerbahçe taraftarına mesaj: "Elbet bir gün buluşacağız"

Soner Dikmen herkesi duygulandırdı

Geçtiğimiz hafta elim bir trafik kazasında genç yaşta hayata veda eden Ahmet Çalık için bugün Konya'da Adana Demir maçı öncesi anma töreni düzenlendi. Maç öncesi oldukça duygusal anların yaşandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda maç sonunda da duyguseli devam etti. Ahmet Çalık'ın çocukluk arkadaşı Soner Dikmen, maç sonunda yayıncı kuruluşa verdiği röportajda hem ağladı hem de ağlattı.