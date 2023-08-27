Temsilcilerimizin maçını yönetecek hakemler belli oldu

Maresca - Pinheiro - Munuera
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Fenerbahçe, ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi Twente Perşembe günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.
Beşiktaş, ilk maçın rövanşında Perşembe günü saat 21.00'de Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Maçı Portekizli hakem João Pinheiro yönetecek.
Adana Demirspor, ilk maçın rövanşında Perşembe günü saat 21.00'de Belçika ekibi Genk'i ağırlayacak. Maçı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetecek.