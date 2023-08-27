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Spor

Temsilcilerimizin maçını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin play-off turu rövanş maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

14:21 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Maresca - Pinheiro - Munuera

Maresca - Pinheiro - Munuera

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.


Fenerbahçe, ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi Twente Perşembe günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.

İtalyan hakem Fabio Maresca.

Beşiktaş, ilk maçın rövanşında Perşembe günü saat 21.00'de Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Maçı Portekizli hakem João Pinheiro yönetecek.

Portekizli hakem João Pinheiro.

Adana Demirspor, ilk maçın rövanşında Perşembe günü saat 21.00'de Belçika ekibi Genk'i ağırlayacak. Maçı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetecek.

İspanyol hakem Jose Luis Munuera.





#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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