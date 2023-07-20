Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

Hakemler belli oldu.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçını Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.
Sarı-lacivertliler, La Fiorita-Zimbru eşleşmesinin galibiyle önümüzdeki 26 Temmuz'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Batumi/Tirana eşleşmesinin galibiyle oynayacağı mücadeleyi Alman hakem Daniel Schlager yönetecek.
Eşleşmenin ilk karşılaşması 27 Temmuz da İstanbul'da oynanacak.
Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda CFR Cluj ile oynayacağı maçta Azerbaycan'dan hakem Elchin Masiyev düdük çalacak.
Lacivert-mavililer, ilk maçına 27 Temmuz'da Cluj deplasmanında çıkacak.