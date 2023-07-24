Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi saat 13.00'te çekildi. Konferans Ligi 15.00'te.
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu kura çekimi bugün gerçekleşecek. Kura çekimi saat 13.00'te yapılacak.
Galatasaray ikinci ön eleme turu ilk maçına Litvanya deplasmanında saat 19.00'da Zalgırıs Vilnius'la karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Ludogorets (Bulgaristan) / O. Ljubljana(Slovenya) maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın Zalgiris'e elenmesi halinde Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Klaksvik-Hacken eşleşmesinin kaybedeni olacak.
Fenerbahçe, 26 Temmuz'da Kadıköy'de Zimbru ile karşı karşıya gelecek.
Rövanş 3 Ağustos'ta Moldova deplasmanında oynanacak.
FC Differdange 03 (Lüksemburg) / NK Maribor (Slovenya) maçının galibi ile karşılaşacak.
Beşiktaş ilk maçına 27 Temmuz'da kendi evinde Tirana'yı ağırlayacak.
Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Arnavutluk'ta oynanacak.
Zeljeznicar (Bosna Hersek) / Neftçi Bakü (Azerbaycan) maçının galibi ile karşılaşacak.
Adana Demirspor ilk maçına 27 Temmuz Perşembe Romanya'da Cluj deplasmanında çıkacak
Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Adana'da oynanacak.
NK Osijek (Hırvatistan) / ZTE FC (Macaristan) maçının galibi ile karşılaşacak.