Terim'in istediği golcü Fransa'ya gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer edilmesini istediği futbolcular arasında yer alan Mısırlı golcü Muhammed'in Saint Etienne ile anlaştığı bildirildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Mustafa Muhammed'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Fransız basınına yansıyan haberlerde 23 yaşındaki santrforun Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne'e imza atacağı belirtildi.
Mısırlı futbolcunun Fransa'ya gittiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, dün oynanan Gençlerbirliği maçı sonrasında Mustafa Muhammed'in transferini istediğini açıklamıştı.
Zamalek ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muhammed, Mısır ekibiyle toplamda çıktığı 51 maçta 19 gol atarken, 4 de asist yaptı.
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