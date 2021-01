Terim'in istediği golcü Fransa'ya gitti

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Mustafa Muhammed'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Fransız basınına yansıyan haberlerde 23 yaşındaki santrforun Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne'e imza atacağı belirtildi.

Mısırlı futbolcunun Fransa'ya gittiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, dün oynanan Gençlerbirliği maçı sonrasında Mustafa Muhammed'in transferini istediğini açıklamıştı.

Zamalek ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muhammed, Mısır ekibiyle toplamda çıktığı 51 maçta 19 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Rıdvan Dilmen açıkladı: Zor ama Galatasaray'da oynamasını isterim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0'lık Gençlerbirliği galibiyeti sonrası İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mısırlı Mohamed'in transfer edilmesini istediğini söyledi.Rıdvan Dilmen, deneyimli teknik adamın bu açıklamalarını değerlendirdi ve dikkati çeken yorumlarda bulundu. NTV yorumcusu Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Başakşehir'den istediğiniz oyuncuyu alamazsınız""Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, 'İstediğimiz oyuncuyu alırız' der, bir tek Başakşehir'den istediğiniz oyuncuyu alamazsınız. Oyuncu isteyebilir, Başakşehir istemezse sen 5 de versen, 10 da versen alamazsın. Bugün Diagne'ye 10 milyon euro verseler, yanında bonus verirler, Fenerbahçe'ye 8 milyon euro verseler, yanında bonus oyuncu verir. Ozan için de öyle. Başakşehir istemediği şekilde İrfan Can ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye gider. Ben İrfan Can'ın Galatasaray'da oynamasını isterim.""İrfan Can için Diagne ile Emre Kılınç'ı verir hoca""Hoca atlet, vuruş yapan oyuncu istiyor. İrfan Can gibi iki tarafı da oynamayı bilen, yetenekli bir oyuncudan bahsediyor. Takasla alınır mı, alınmaz mı, bilmiyorum. Fatih Terim Visca ve İrfan Can'ı istediğini söylüyor. Başakşehir, Diagne ile takası kabul etmez. Fatih hoca, Diagne'nin yanında bir oyuncu daha verir kabul etseler. Diagne ile Emre Kılınç'ı, İrfan Can için verir Fatih hoca.""Fatih Terim'in yönetime sözlerini beğenmedim""Visca, İrfan Can, bonservisle alması zor oyuncular. Bu iki oyuncuyu istedikleri açıkça söylendi. Fatih Terim'in yönetime sözlerini beğenmedim. Yönetim ne yapsın, Diagne'yi aldı, yönetimin de ekonomik bir hesabı vardır. Her antrenör Visca ile İrfan Can'ı ister.""Galatasaray'a bir 'Mesut Özil' gelebilir mi?"— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 9, 2021 Başakşehir'den Fatih Terim'in açıklamaları sonrasında imalı paylaşım