TFF 1. Lig ekibinde tecrübeli hocayla yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Mustafa Er ve ekibine teşekkür edildi.
Bursaspor'un resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- 1 Eylül 2020 tarihinde Bursaspor'da göreve başlayan Mustafa Er, toplamda 34 karşılaşmada görev yaptı. 1.35 puan ortalaması yakalayan 41 yaşındaki hoca, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.
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Kamuoyuna Duyuruhttps://t.co/A6Mby5vohA— Bursaspor (@BursasporSk) August 16, 2021