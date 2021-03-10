TFF 1. Lig'de ikinci yarının lideri GZT Giresunspor

TFF 1. Lig’de 25. haftaya ilk 6’da giren takımlardan 4’ü, haftayı puan kaybıyla tamamladı. Lider GZT Giresunspor’un üst üste 2. mağlubiyetini yaşadığı 25. haftada Adana Demirspor, ikinci sıradaki Samsunspor’u 2-0 yenerek rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı, Altınordu da Bandırmaspor deplasmanından 1 puan çıkarabildi.
İlk 6’daki ekiplerden sadece Adana Demirspor ve Altay’ın galip geldiği haftada bu iki takım, ilk 2 sıradaki takımlarla puan farkını azalttı. Düşme hattındaki 3 takım değişmezken, 16. sıradaki Akhisarspor, düşme hattının hemen üzerinde 15. durumda bulunan Balıkesirspor’la puan farkını 4’e indirdi. Akhisarspor’un dışında Ankaraspor ile Eskişehirspor da düşme hattında yer alıyor.
- En çok puan GZT Giresunspor'dan
- Son 9 haftaya girilen ligde GZT Giresunspor, son 2 maçını puansız geçmesine rağmen ikinci devrede en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor. İkinci yarının 8 haftalık sürecinde GZT Giresunspor 18, Samsunspor ile Altınordu 17, Adana Demirspor ile Ümraniyespor ise 14 puan kazandı. Bu süreçte Eskişehirspor’un 4 puanda kaldığı ligde Adanaspor 6, Ankaraspor ile Bursaspor ise 7 puan alabildi.