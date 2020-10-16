TFF 1. Lig'de nefes kesecek 3 hafta: 9 günde 27 maç oynanacak
Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligin 5, 6 ve 7. hafta maçları 9 gün içinde tamamlanacak. Büyük heyecana sahne olacak bu hafta maçlarının hangi kanalda yayımlanacağına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı sürüyor. Milli maç arası sonrasında 17 Ekim’de 5. hafta, 20 Ekim’de 6. hafta ve 24 Ekim’de ise 7. hafta karşılaşmaları oynanacak.17-26 Ekim arasında 9 gün kesintisiz sürecek TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarında canlı yayımlanacak.
9 günde 11 farklı şehirden, 27 canlı maçın yayımlanacağı 5, 6 ve 7. hafta fikstürü şu şekilde;
5.HAFTA
17 Ekim 13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (trtspor.com.tr)
17 Ekim 13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (TRT Spor)
17 Ekim 13.30 R.H Bandırmaspor-Eskişehirspor (TRT Avaz)
17 Ekim 16.00 Adanaspor-Altınordu (TRT Spor)
17 Ekim 19.00 Altay-Adana Demirspor (TRT Spor)
18 Ekim13.30 Ankaraspor-Giresunspor (TRT Spor)
18 Ekim 16.00 B.Boluspor-Tuzlaspor (TRT Spor)
18 Ekim 19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (TRT Spor)
19 Ekim 19.00 Akhisarspor- Menemenspor (TRT Spor)
6.HAFTA
20 Ekim 13.30: Ankara Keçiörengücü-R.H Bandırmaspor (TRT Spor)
20 Ekim 19.00: Eskişehirspor-Yılport Samsunspor (TRT Spor)
21 Ekim 13.30: Giresunspor-Adanaspor (TRT Spor)
21 Ekim 16.00: Adana Demirspor-Ümraniyespor (TRT Spor)
21 Ekim 19.00: Altınordu-Altay (TRT Spor)
21 Ekim 19.00: Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (TRT Avaz)
22 Ekim 13.30: Tuzlaspor – Ankaraspor (TRT Spor)
22 Ekim 16.00: İstanbulspor – Akhisarspor (TRT Spor)
22 Ekim 19.00: Menemenspor – Bursaspor (TRT Spor)
7.HAFTA
24 Ekim 13.30: Ümraniyespor-Altınordu (TRT Spor)
24 Ekim 19.00: Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (TRT Spor)
25 Ekim 13.30: Ankaraspor-Balıkesirspor (TRT Avaz)
25 Ekim 13.30: R.H Bandırmaspor-Adana Demirspor (TRT Spor)
25 Ekim 16.00: İstanbulspor -Eskişehirspor (TRT Spor)
25 Ekim 16.00: Adanaspor-Tuzlaspor (TRT Avaz)
25 Ekim 19.00: Altay-Giresunspor (TRT Spor)
26 Ekim 19.00: Beypiliç Boluspor-Menemenspor (TRT Avaz)
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