PTT 1.LİG

TFF 1. Lig'de puan durumu: Süper Lig'e çıkan takımlar hangileri?

TFF 1. Lig'de düğüm çözülüyor: Süper Lig'e kimler çıkacak?

TFF 1. ligde bugün oynanacak maçlarla birlikte Süper Lig'e yükselen takımlar ve ligden düşen takımlar netlik kazanabilir. Birinci ligin lideri durumunda olan Hatayspor, Adanaspor karşılaşmasını kazanması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım olacak. Bununla birlikte ikinci sırada yer ala Erzurumspor'un da bugün Süper Lig'e çıkma şansı bulunuyor. Birinci ligde küme düşen son takım da bugün oynanacak maçların ardından belli olabilir. Ligde önceki haftalarda Eskişehirspor ve Adanaspor küme düşen takımlar olmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor ligde son olarak Keçiörengücü ile karşılaşmış ve maçtan galip gelmişti.

Hatayspor ligde son olarak Keçiörengücü ile karşılaşmış ve maçtan galip gelmişti.

Fotoğraf: Hüseyin BOZOK

Türkiye'nin gözü TFF 1. ligde oynanacak maçlara çevrildi. Bunun sebebi oynanacak karşılaşmaların ardından Süper Lig'e çıkacak takımların ve küme düşecek son takımın belli olma ihtimali. Birinci ligde lider Hatayspor. Güney temsilcisi, bugün küme düşmeyi garantileyen Adanaspor ile karşılaşacak. Hatayspor bu maçı kazanması halinde Süper Lig'e çıkacak. Bir üst ligi hedefleyen takımlardan BB Erzurumspor'un da bugün oynanacak karşılaşmalar sonunda Süper Lig'e çıkma şansı bulunuyor.

İşte TFF 1. Lig'de bu akşam oynanacak maçlar;

  • Adanaspor-Hatayspor
  • Altay-BB Erzurumspor
  • Altınordu-Giresunspor
  • Boluspor-Akhisarspor
  • Bursaspor-Menemenspor
  • İstanbulspor-Osmanlıspor
  • Keçiörengücü-Karagümrük
  • Ümraniyespor-Adana Demirspor

TFF 1. Lig'de bugün hangi senaryolar yaşanabilir?

  • — Hatayspor, Süper Lig'e yükselmeyi ve şampiyonluğu garantileyebilir.
  • — Erzurumspor, Süper Lig'i garantileyebilir.
  • — Üçüncü sıradaki Adana Demirspor, Dördüncü sıradaki Bursaspor veya Beşinci sıradaki Akhisarspor, son haftaya 2. sırada girebilir.
  • — Osmanlıspor, Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından ligden düşen son takım olabilir.

TFF 1. Lig puan tablosu ve kalan maçlar;


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