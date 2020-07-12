TFF 1. Lig'de düğüm çözülüyor: Süper Lig'e kimler çıkacak?

Türkiye'nin gözü TFF 1. ligde oynanacak maçlara çevrildi. Bunun sebebi oynanacak karşılaşmaların ardından Süper Lig'e çıkacak takımların ve küme düşecek son takımın belli olma ihtimali. Birinci ligde lider Hatayspor. Güney temsilcisi, bugün küme düşmeyi garantileyen Adanaspor ile karşılaşacak. Hatayspor bu maçı kazanması halinde Süper Lig'e çıkacak. Bir üst ligi hedefleyen takımlardan BB Erzurumspor'un da bugün oynanacak karşılaşmalar sonunda Süper Lig'e çıkma şansı bulunuyor.

İşte TFF 1. Lig'de bu akşam oynanacak maçlar;

Adanaspor-Hatayspor

Altay-BB Erzurumspor

Altınordu-Giresunspor

Boluspor-Akhisarspor

Bursaspor-Menemenspor

İstanbulspor-Osmanlıspor

Keçiörengücü-Karagümrük

Ümraniyespor-Adana Demirspor

TFF 1. Lig'de bugün hangi senaryolar yaşanabilir?



— Hatayspor, Süper Lig'e yükselmeyi ve şampiyonluğu garantileyebilir.

— Erzurumspor, Süper Lig'i garantileyebilir.

— Üçüncü sıradaki Adana Demirspor, Dördüncü sıradaki Bursaspor veya Beşinci sıradaki Akhisarspor, son haftaya 2. sırada girebilir.

— Osmanlıspor, Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından ligden düşen son takım olabilir.

TFF 1. Lig puan tablosu ve kalan maçlar;



