PTT 1.LİG

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselecek son takım belli oluyor

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselecek son takım belli oluyor

TFF 1. Lig'in son haftası nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Hatayspor'un Süper Lig'e yükselişinin ardından gözler yine Süper Lig'e yükselecek ikinci takıma çevrildi. Erzurumspor, Adana Demirspor ve Akhisarspor, Süper Lig'e direkt çıkan ikinci takım olmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım olmuştu.

Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım olmuştu.

Fotoğraf: İzziddin Nazlı

TFF 1. Lig'in son haftasında heyecan dolu karşılaşmalar oynanıyor. Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım, karşılaşmaların sonucuna göre belirlenecek.

Ligde ikinci sırada bulunan Erzurumspor sahasında, hedefi bulunmayan Ümraniyespor'u ağırlıyor. Erzurumspor mücadele öncesinde 59 puanda bulunuyor. Karşılamadan galip ayrılması durumunda, geri kalan hiçbir maça bakılmaksızın Süper Lig'e yükselecek ikinci takım Erzurumspor olacak.

58 puanda ligde 3. sırada yer alan Adana Demirspor ise deplasmanda İstanbulspor'un konuğu olacak. Adana ekibi hem Erzurumspor'un puan kaybını bekleyecek hemde karşılaşmadan galip gelmenin yollarını arayacak.

4. sıradaki Akhisarspor ise 57 puanda. Yılmaz Vural yönetimindeki Akhisar hem Erzurumspor hem de Adana Demirspor'un yenilmesini beklerken, kendileri de sahasında Keçiörengücü'nü mağlup etmesi durumunda Süper Lig'e yükselecek.

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