TFF 1. Lig alev aldı: Son iki haftada 7 takımın Süper Lig iddiası var

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig için 7 takımlı kıyasıya yarış sürüyor. Bu sezon koronavirüs salgını yüzünden 3 ay duraklayıp 19 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayan ligde direkt Süper Lig ve play-pff hedefine ulaşacak takımlar son 180 dakikada belli olacak.

Son 2 haftada ilk 2 sırayı elde eden takımlar Süper Lig hedefine ve 100 milyon TL'yi aşan yayın, TFF, Spor Toto ve sponsorluk gelirlerine kavuşurken kıyasıya bir rekabet içindeki kalan 5 takımdan yalnız biri play-off'tan mutlu ayrılacak.

Hatayspor kazanırsa Süper Lig'de

Ligde 60 puanla en yakın rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 4 puan önünde yer alan lider Hatayspor, bu hafta deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yendiği takdirde başka hiçbir sonuca bakmaksızın ipi önde göğüsleyecek.

Erzurumspor, geçen hafta Giresunspor galibiyetiyle 56 puana ulaşıp ikinci sıradaki yerini geri aldı.

Son 2 hafta öncesi Adana Demirspor ve Bursaspor'un 55, Akhisarspor'un 54, Fatih Karagümrük'ün 53 puanı bulunuyor.

Altay'ın şansı devam ediyor

Akhisar ve Karagümrük'ün haftayı galibiyetle kapatmasıyla 51 puanla 7. sıraya gerileyip play-off hattından çıkan Altay'ın da henüz matematiksel olarak ilk 2 şansı bitmedi.

Erzurumspor'un Süper Lig'i garantileme ihtimali var

Ligde bu hafta oynanacak Altay-BB Erzurumspor maçı iki takım için de final niteliği taşıyacak. Erzurumspor'un kazanması halinde rakiplerinin alacağı sonuca göre Süper Lig'e çıkışını ilan etme ihtimali varken Altay'ın galibiyeti durumunda son hafta nefesleri kesecek.

6'lı averaj ihtimali var

Fikstürleri rakiplerine oranla daha rahat olan Adana Demirspor, Akhisarspor ve Karagümrük, şimdiden averaj hesapları yapmaya başladı. Sezon sonu 6'lı averaj ihtimali bile bulunuyor.

TFF 1. Lig’de ilk 7 sırada yer alan ekiplerin kalan maçları şöyle;

Hatayspor (60): Adanaspor (D), Bursaspor

Adanaspor (D), Bursaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor (56): Altay (D), Cesar Grup Ümraniyespor

Altay (D), Cesar Grup Ümraniyespor Adana Demirspor (55): Cesar Grup Ümraniyespor (D), İstanbulspor

Cesar Grup Ümraniyespor (D), İstanbulspor Bursaspor (55): Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D)

Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D) Akhisarspor (54): Boluspor (D), Keçiörengücü

Boluspor (D), Keçiörengücü Fatih Karagümrük (53): Keçiörengücü (D), Adanaspor

Keçiörengücü (D), Adanaspor Altay (51): Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Giresunspor (D)

Hangi takımlar küme düştü?

Eskişehirspor ve Adanaspor'un daha önce veda ettiği TFF 1. Lig'de lige veda edecek son ekip de son 2 haftada belli olacak. Ligde 27 puanla düşme hattında bulunan Osmanlıspor'un yanı sıra 30 puanlı Boluspor ve 33 puana sahip Altınordu'nun küme düşme ihtimali bulunuyor.

Altınordu, kalan 2 haftada en az 1 puan alması halinde ligde kalmayı başaracak. Sezon sonunda Boluspor ile Osmanlıspor arasındaki olası puan eşitliğinde Boluspor lige veda edecek.

Bu 3 takımın oynayacakları müsabakalar şöyle;

Altınordu (33): Giresunspor, Ekol Göz Menemenspor (D)

Giresunspor, Ekol Göz Menemenspor (D) Boluspor (30): Akhisarspor, Eskişehirspor (D)

Akhisarspor, Eskişehirspor (D) Osmanlıspor (27): İstanbulspor (D), Ekol Hastanesi Balıkesirspor



