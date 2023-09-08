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Spor

TFF Başkanı Büyükekşi: "Süper Kupa maçı yurt dışında oynanabilir"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
17:51 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye-Ermenistan maçı öncesinde Eskişehir'de açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı hakkında da konuşan Büyükekşi, bu mücadelenin yurt dışında oynanabileceğini söyledi.


Suudi Arabistan Federasyonu ile bir görüşme yaptıklarını kaydeden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İngiltere'nin de listelerinde olduğunu ifade etti. Ayrıca Büyükekşi, herhangi bir ülke ile anlaşamazlarsa karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanabileceğini vurguladı.


TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde: "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali’ni Türkiye’de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz. Türkiye’de oynatırsak, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynatırız."





#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Kupa
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