TFF Başkanı Nihat Özdemir: Maçları 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Taraftarların yeniden statlara alınmasıyla ilgili olarak konuşan Özdemir, 1 Nisan'dan önce böyle bir durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

"1 Nisan itibarıyla bakanlık ile görüşeceğiz"

beINSPORTS'a açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "1 Nisan'a kadar seyircili oynatmak gibi bir şansımız yok. Aşılama devam ediyor, yeni aşılamalar gelmekte. 1 Nisan itibarıyla Sağlık Bakanlığı ile de oturacağız ve değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi finali seyircili olabilir"

İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuşan Nihat Özdemir, "Atatürk Olimpiyat Stadı'mız çok iyi gözüküyor. TFF Süper Kupa maçında bunu denedik ve soğuk hava şartları vardı. Rüzgar panelleriyle rüzgarı engellemeye çalıştık ve başarılı da olduk. Yönetim Kurulu Üyemiz Nuri Akın'a teşekkür ediyorum. Yağışlara rağmen altyapıyı çok iyi hazırladığımız için ve çimin de çok kaliteli olması bir araya gelince, sahamız futbol oynamaya çok elverişli oldu. Belli kapasitede seyircili oynamayı da hedefliyoruz. Bununla ilgili UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah aşı da belli bir noktaya gelirse Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynamak istiyoruz. Türkiye'nin bir turizm cenneti olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

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"Hamit çalışmalarına devam ediyor"

Futbol Gelişim Direktörlüğü yapan Hamit Altıntop hakkında çıkan istifa haberiyle ilgili de konuşan Başkan Özdemir, "Bunlar bu hafta ortaya çıkan haberler değil, 3-5 ay evvel 'Nihat Özdemir istifa etti' diyenler bile oldu. Biz de böyle olmadığını söyledik ama o arkadaşlar hiç tınmadılar. Bunun başka bir modelini bu hafta yaşıyoruz. Hamit Altıntop'la başladılar, kendisinin bundan haberi bile yok. Çalışmalarına tüm hızlarıyla devam ediyorlar. Hamit Altıntop, gelecekte bir idareci olarak çok faydalar sağlayacağına inandığım bir arkadaşım" ifadelerini kullandı.

"En son 28 yıl önce görüldü"

Ligde devam eden şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Nihat Özdemir, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 51 puanla zirve yarışında. Bu durum en son 28 sene önce görüldü. Fakat şunu bunu şikayet ediyorlar. Bizim hedefimiz, kalan maçları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek" dedi.

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"Milli maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'na alabiliriz"

Ülkemizdeki statların durumunu değerlendiren TFF Başkanı Özdemir, "Yalnızca çim ekmekle bir stadyumun zemin şartları iyidir diyemeyiz, önemli olan drenajın çok iyi yapılmasıdır. Yapmakla da kalınmaz, bakımı da çok önemlidir. Hollanda maçını TT Stadyumu'nda oynamak istedik. Maalesef Kasımpaşa maçında gördük, ben bu sahanın drenajının iyi olmadığına inanıyorum. Drenajı iyi olsaydı, bu saha bu hale gelmezdi. Belki o maçı da Atatürk Olimpiyat Stadı'na taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

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