TFF Başkanvekili Ali Düşmez: 'Biz' diyebilecek figürlere ihtiyaç var

TFF Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Yeni TFF başkanının kulüplerden gelse bile 'biz' diyebilecek bir kişi olması gerektiğine dikkat çeken Ali Düşmez, "Türkiye'de futbol iklimi çok rüzgarlı, çok sıkıntılı. Bunu yadsıyamayız. Ülkede futbolun yeniden yapılanma süreci, barışın daha üst düzeye çıkması, futbolun sporun anlayışına uygun biçimde olması, içerde iyi yapılanma, dışarda Avrupa'da iyi temsil edebilmeyi sağlayabilecek, 'biz' diyebilecek, kulüpçü bile olsa 'biz' diyebilecek figürlere, insanlara ihtiyaç var" diye konuştu.

"Hakem konusunun önümüzdeki günlerde kamuoyuyla çok daha açık şekilde buluşturulması gerektiğini düşünüyorum"

Daha önce Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 13 Süper Lig hakeminin görevinden alınmasıyla ilgili de konuşan Başkanvekili Düşmez, "Yönetim kurulunda karar verildi. Benim yönetimde şahsi konuştuğum konular var. İçimizde konuştuğumuz konular var. Bu da yönetimle benim aramda. Ancak neticede bir karar verildi. O karar sonra tahkimden döndü. Süreç böyle. Türk futbolu ve TFF bu süreci yaşıyor. Ben de bundan kendimi ayrı düşünmüyorum. O yönetimin içindeki yöneticilerden biriyim. Önümüzdeki günlerde bu konunun kamuoyuyla çok daha açık şekilde buluşturulacağını, buluşturulması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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"Futbol yasası çıkması fikrinde tüm spor kamuoyu hemfikir"

Mecliste görüşülen yeni spor yasasıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Düşmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir futbol yasası çıkması fikrinde tüm spor kamuoyu hemfikir. Ben bunu 20 yıldır biliyorum. 15 yıldır şahidim. Neticede bu yasanın çıkmasında hemfikiriz. Tartışıldı, meclise çağrıldı. Kulüplere yazılar yollandı. Bildiğim kadarıyla Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na da bir fikir soruldu. Alt liglere, herkese soruldu. Bu kanunun geçmesiyle çoğunluğun, yüzde 80 - 90'ın istediği olabiliyor mu, ben ona bakıyorum. Bu benim şahsi fikrim. Eksikleri de zaman içinde tamamlarız. Ancak bir köy derneği ile küçümsemek için söylemiyorum ama milyon dolar bütçeleri olan kulüplerin aynı dernekler yasasına göre idare edilmesinin başından beri karşısındayım. Kulüp başkanıyken de karşısındaydım, şimdi de karşısındayım. Olaya o tarafıyla bakıyorum. Eksikler var mıdır, tabii ki vardır. Mükemmel diye bir şey yoktur.

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"Teklif var"

İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır'a bir teklif geldiğini doğrulayan Ali Düşmez, "Böyle bir talep var. Ancak henüz karar konusunda yönetimde bir şey konuşmadık. Gelen bir şey var. Ancak MHK Başkanının vereceği karara da yönetim kurulu uyacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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