Spor TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı
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TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen şüphelilerden Cüneyd Uslu hakkında itirazda bulundu. Hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Cüneyd Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı mı?
Şüphelilerden biri tutuklandı.

TFF'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Olayda silahı kullandığı belirlenen Cüneyd Uslu hakkında ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık itiraz etti

Cüneyd Uslu'nun serbest bırakılması kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazın kabul edilmesinin ardından Cüneyd Uslu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Evinde yeniden gözaltına alınan Cüneyd Uslu mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklandı

Mahkeme Cüneyd Uslu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kararın gerekçesi olarak olay yerinde bulunan yöneticilerin şikayetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi.

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TFF saldırısı şüphelilerin olay yerine geliş-gidiş görüntüleriyle silahların bulunma anı kamerada
OYNAT 01:15
TFF saldırısı şüphelilerin olay yerine geliş-gidiş görüntüleriyle silahların bulunma anı kamerada
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin olay yerine geliş ve gidişleri ile aramalarda silahların bulunma anı kameralarca kaydedildi.

Emniyet tarafından paylaşılan kayıtlarda, zanlılar Cüneyt U. ve Oğuzhan G'nin beyaz bir otomobille TFF'nin Riva'daki merkez binasının yakınındaki Çayağzı Deresi'nin karşı tarafına geldiği görülüyor.

Kamera kaydına göre, saat 13.15'te bölgeye gelen şüpheliler, saat 17.53'te olay yerinden ayrılıyor.

Bir başka görüntüde de Cüneyt U'nun evinin yanındaki hobi bahçesinde domateslerin yanında siyah beze sarılı 2 tabancanın bulunması paylaşıldı.

Silahların yanında kullanılmamış 12 fişeğin bulunması da kayıtlarda yer aldı.
Olayın ardından dalgıçların derede yaptığı aramalar da polis kameralarına yansıdı.
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