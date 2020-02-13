SÜPER LİG

TFF kararını verdi: Kural hatası yok

TFF Yönetim Kurulu Göztepe- Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe-Beşiktaş maçını Hüseyin Göçek yönetmişti.

Göztepe-Beşiktaş maçını Hüseyin Göçek yönetmişti.

Fotoğraf: Mustafa KÖPRÜLÜ

Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu kural hatası olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak Süper Lig'deki maç tekrarı başvurularını karara bağladı. Toplantının ardından tekrarı talep edilen maçlarda kural hatası olmadığı ve tekrar taleplerinin reddedildiği belirtildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

  • "1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe - Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,
  • 2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,
  • 3- 23.11.2019 tarihindeki Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi."

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