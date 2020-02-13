TFF kararını verdi: Kural hatası yok

Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu kural hatası olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak Süper Lig'deki maç tekrarı başvurularını karara bağladı. Toplantının ardından tekrarı talep edilen maçlarda kural hatası olmadığı ve tekrar taleplerinin reddedildiği belirtildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;